"F4 RAPORU CELALETTİN CERRAH'TAN KASTEN SAKLANMIŞTIR"

Duruşmada mütalaaya karşı savunması sorulan sanıklardan Celalettin Cerrah, daha önce yaptığı savunmalarda eksiklikler olduğunu belirterek, "Söylemek istediğim, 'F4 raporu gelse gereği yapılırdı.' dedim. Trabzon Valisinin bu konuyu aktarması gerekirdi. İstanbul Valisinin aranması gerekirdi. İçişleri Bakanlığı da bilgilendirilir, gereği yapılırdı. Tedbirler zaten gerekli şekilde alınmıştı. Yazılarda da vardır. Herhangi bir eksiklik yoktur. Beraatimi istiyorum. 47 yıl hizmet ettiğim milletime ve devletime karşı sabıkam yoktur. Olmasını da istemem." dedi.

Cerrah'ın avukatı Mehmet Köksal ise müvekkili Celalettin Cerrah'ın tüm önlemleri aldığını savunarak, "İddialar soyuttur. İl emniyet müdürleri kendi başlarına koruma temin edememektir. F4 belgesi Celalettin Cerrah'tan kasten saklanmıştır. Müvekkilim, 'Haberim olsa gerekeni yapardık.' demiştir. Dava açıldığı sırada müvekkilim valiydi. İzin alınmadan soruşturma başlatıldı. Mahkemenizce müvekkilim için yapılan tüm işlemler hükümsüzdür." ifadesini kullandı.