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Son dakika: Hrant Dink cinayetinde flaş gelişme! Okan Şimşek için yakalama kararı çıkarıldı

Genel Yayın Yönetmeni Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, o dönem İstihbarat Şubesi'nde astsubay olarak görev yapan tutuksuz sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

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Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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Son dakika: Hrant Dink cinayetinde flaş gelişme! Okan Şimşek için yakalama kararı çıkarıldı

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 76 sanıklı davada 'cinayeti daha önceden bildiklerine dair dosyada delillerin olması gerekçesiyle' hakkında tutuklama kararı çıkartılan o dönem Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevli iki sanıktan Veysal Şahin, Adana'da yakalandı.



ADANA'DA YAKALANDI
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 76 sanığın yargılandığı davanın 117'nci duruşması, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada mahkeme heyeti, o dönem Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli olan sanıklar Veysal Şahin ve Volkan Şahin'in, 'dosya kapsamında cinayetin daha önceden bilgisi olan ve kendisine Coşkun İğci vasıtasıyla haberdar edilen kişilerden olması, sanıkların cinayeti daha önceden bildiklerine dair dosya kapsamında delillerin olması, mütalaada istenen ceza durumu, kuvvetli suç şüphesinin olduğu, sanıkların tutuklulukta geçen sürelerin azlığını' dikkate alarak tutuklanmalarına, tutuklanmalarına yönelik yakalama emirleri çıkarılmasına karar verdi.Kararın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Veysal Şahin'i kentte, saklandığı adreste yakaladı. Gözaltına alınan Veysal Şahin, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 76 sanıklı davada, dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde astsubay Okan Şimşek hakkında meydana gelecek olan cinayetten önceden haberi olmasına rağmen sakladığı gerekçesiyle tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına kararı verildi.

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