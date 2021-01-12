12 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Hrant Dink cinayeti davasında flaş gelişme

Son dakika: Hrant Dink cinayeti davasında flaş gelişme

Son dakika: davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan dönemin jandarma istihbarat görevlisi , 'da yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şimşek, cezaevine gönderildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.01.2021 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021
ABONE OL
Son dakika: Hrant Dink cinayeti davasında flaş gelişme

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine yönelik dava kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan dönemin jandarma istihbarat görevlisi Okan Şimşek, Manisa'da yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verdiği eski Trabzon İl Jandarma Komutanlığı istihbarat görevlisi Okan Şimşek'in Manisa'da bulunduğunu tespit etti.

Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahallesi'ndeki bir adreste yakalanan Okan Şimşek, emniyete götürüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şimşek, cezaevine gönderildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davanın 8 Ocak'ta yapılan duruşmasında, cinayet döneminde Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde astsubay olarak görev yapan tutuksuz sanık Okan Şimşek hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Son dakika: Hrant Dink davasında Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Veysel Şahin yakalandı SON DAKİKA: HRANT DİNK DAVASINDA JANDARMA İSTİHBARAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİSİ VEYSEL ŞAHİN YAKALANDI
Son dakika: Hrant Dink davasında Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Veysel Şahin yakalandı SON DAKİKA: HRANT DİNK DAVASINDA JANDARMA İSTİHBARAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİSİ VEYSEL ŞAHİN YAKALANDI
Hrant Dinkin davasında flaş gelişme! Dönemin Jandarma görevlilerinin tutuklanmasına karar verildi HRANT DİNK'İN DAVASINDA FLAŞ GELİŞME! DÖNEMİN JANDARMA GÖREVLİLERİNİN TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA