Hobisi gelir kapısı oldu! Hedef yurt dışına açılmak: Sevgililer Günü paketi 300 TL

Antalya’da koronavirüs salgını sürecinde hobi olarak ahşap oymaya başladı. Bu yöntemle yaptığı kuksa bardakların sipariş üzerine kolları sıvayan Ahmet Şener, ürünlerini yurt dışına satmayı hedefliyor.

Ahmet Şener, 2015 senesinde arkadaşları ile gittiği kampta tesadüfen karşılaştığı ana vatanı İskandinav ülkesi olan kuksa bardağını salgın döneminde evinin bahçesinde hobi amaçlı yapmaya başladı. Hobi diye başladığı kuksa bardakları 1 buçuk yıl önce kurduğu atölyede üretmeye başlayan Şener, iç pazarın yanında yakında yurt dışı satışlarına da başlayacağını söyledi. Müşterilerinin talebi üzerine ürünler yaptığını belirten Ahmet Şener, "Sipariş üzerine kuksa bardak yapıyorum. Yakın arkadaşlarımdan talepler alıyorum. İstedikleri ölçü ve şekilde kuksa bardak yapıyorum. Tamamen doğal ürünlerden ve kimyasal hiçbir ürün kullanılmadan üretiyorum. Doğallığı tercih edenler talep ediyor. Çay, kahve ve çorba içiliyor. Özellikle dayanıklı ve kırılmaz olduğundan kampçılar tercih ediyor" şeklinde konuştu.



"HER GEÇEN GÜN KENDİMİ GELİŞTİRİYORUM"

İnternetten videolar izleyerek işe başladığını belirten Şener, "Evimin bahçesinde başladım, 1 buçuk yıldır atölyemde hizmet veriyorum. Her geçen gün kendimi geliştiriyorum. Doğru ekipmanları, doğru malzemeleri kullanarak çalışıyorum. Daha önce birçok işte çalıştım. Çiftçilikte yapıyorum. Yurt dışına seramik yapan arkadaşımla birlikte bu çalışmayı ülke sınırlarına taşımayı düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"SEVGİLİLER GÜNÜ PAKETİ 300 TL"

Kök ceviz ve ıhlamur ağacından üretim yaptığını söyleyen Şener, "Müşterilerimiz hangi ağaçtan istiyorsa onu yapıyorum. En sağlam kök ceviz ağacı. Dayanıklı. İskandinav modelini en çok kampçı arkadaşlarımız tercih ediyor. Şimdiye kadar 300'ün üzerinde bardak yaptım. Yılbaşı paketlerimiz vardı, 400 TL'ye satmıştım. Sevgililer Günü'ne özel çift bardak paketini 300 TL'ye satışını yapacağız. Perakende olarak ıhlamur ağacı 150 TL, kök ceviz ağacından yapılan bardağımız 180 TL olarak satış yapmaktayız" dedi.

"İŞSİZLİK DİYE BİR ŞEY YOK"

Günde 7 bardak yapabildiğini söyleyen Şener, "İşsizlik diye bir şey yok. İşi kendiniz üretebilirsiniz. Kendinize güven çok önemli. Biri bana 1 buçuk yıl önce atölyen olacak, kuksa bardak üretip satacaksın demedi. Ben bunu yapacağım, başaracağım dedim. Pandemi bize bir vesile oldu, o sayede ekmek teknemizi oluşturduk. İlk başladığımda bir bardağı 3 günde yapıyordum. Şimdi kahve içmek için bir saat sonra bardağım hazır. Günde 7 tane bardak yapabiliyorum" ifadelerini kullandı.