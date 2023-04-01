Hisse devrinde anlaşamadığı ortağına sokak ortasından kurşun yağdırdı: 1 ölü

Olay, saat 19.00 sıralarında Demetevler Mahallesi 418'inci Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri ortakları Ahmet D. ve Azerbaycan uyruklu Şamil Xalid (30) arasında hisse devri nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet D., belinden çıkardığı tabancayla ortağına ateş etmeye başladı. Xalid ile Ahmet D. arasında cadde üzerinde silahlı kovalamaca yaşandı. Xalid’in cadde üzerindeki bir manava yaralı halde sığındığını gören Ahmet D., 3 el daha ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kalbine isabet eden kurşunlarla birlikte hastaneye kaldırılan Xalid, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan sahış ise polis ekiplerine teslim olarak gözaltına alındı.