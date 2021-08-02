Hisarönü'nde havadan müdahale

Marmaris Hisarönü 2 gündür alevlere teslim oldu. Yangın tam bitti derken rüzgarın etkisiyle bölge tekrar alevlendi. A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı.

Türkiye tüm gücüyle sahada yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Hisarönü'nden yangınlar 2 gündür devam ediyor. Alevler tam dindi derken bugün öğleden sonra rüzgarın etkisiyle yangın tekrar alevlendi.

A Haber muhabiri İslamoğlu, ''Bu sefer alanın dört bir tarafında alevler yükseldi. Burayı bir çember olarak düşünürsek çemberin her noktası alevlendi. Ekiplerin hem havadan hem karadan müdahalesi devam ederken vatandaşlar da bir yandan yardım ediyor. İtfaiye ekipleri yangının yerleşim alanına sıçramaması için çalışmalarına devam ediyor'' sözleriyle bölgedeki durumu aktardı.