Hiperbarik oksijen tedavi merkezi son teknolojiyle yenilendi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi, yapılan revizyonun ardından yeniden hizmete başladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN