Hindistan’ın savaş uçağı Dubai’deki hava gösterisinde düştü, pilot öldü

Hindistan'ın yerli üretimi Tejas savaş uçağının Dubai Airshow gösterisinde yere çakılması sonucu pilot hayatını kaybetti. Hintçe'de "ışıltı, parlaklık" anlamına gelen Tejas, 2016 yılında Hindistan Hava Kuvvetleri'nde hizmete giren, yerli olarak tasarlanıp üretilen bir savaş uçağı olarak biliniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN