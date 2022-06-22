22 Haziran 2022, Çarşamba
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Hindistan’dan ilginç olaylar | Turistler mahsur kaldı! Eşiyle kanalizasyona düştü
Hindistan'da arıza yapan teleferik, korku dolu anlara sahne oldu. Havada mahsur kalan 11 turist, saatler süren bekleyişin ardından halatlarla bulundukları yerden kurtarıldı. Öte yandan bir çift, su birikintisi nedeniyle yoldaki derin çukuru görmedi, motosiklet üzerindeyken metrelerce derinlikteki o çukura düştü. Bakın o anlar, güvenlik kamerasına nasıl yansıdı.