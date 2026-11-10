İzmir'deki fabrika faciasında acı veda! Abdülkadir Kınacı son yolculuğuna uğurlanıyor

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir-çelik fabrikasında meydana gelen ve 17 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından acı vedalar başladı. Patlamada yaşamını yitiren işçiler son yolculuklarına uğurlanırken, geride acılı aileleri ve yarım kalan hayat hikâyeleri kaldı. Faciada hayatını kaybeden Abdülkadir Kınacı için de cenaze töreni düzenleniyor. Kınacı'nın son yolculuğuna uğurlandığı törendeki gelişmeleri ve yaşanan acıyı A Haber muhabiri Vedat Sezer olay yerinden aktarıyor.