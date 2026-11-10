COP31 Antalya'da dünya liderlerini buluşturdu! İklim zirvesinde gözler tarihi kararlarda

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi. Dünya kamuoyunun yakından takip ettiği ve sonuçlarını merakla beklediği zirvede, iklim kriziyle mücadele, küresel ısınma ve uluslararası iş birliği konuları masaya yatırılıyor. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve Cansın Helvacı, canlı yayında Antalya'daki atmosferi ve zirvenin önemini değerlendirdi. COP31'de en önemli beklentinin, alınacak kararların kağıt üzerinde kalmayıp hayata geçirilmesi olduğu vurgulandı. Türkiye'nin uluslararası organizasyonlardaki rolüne dikkat çeken Orhan Sali, Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin ardından COP31'e ev sahipliği yapılmasının önemine değindi. Sali, Türkiye'nin siyasi, askeri ve diplomatik alanlardaki faaliyetlerinin yanı sıra küresel iklim sorunlarının çözümünde de söz sahibi olmaya başladığını belirtti.