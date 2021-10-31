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Videolar Yaşam Videoları Hayat Rehberi - Su içerek zayıflamak mümkün mü? Günde kaç bardak su içmeli? Uzman isim uyardı: 8 bardağın altında içiyorsanız...

Hayat Rehberi - Su içerek zayıflamak mümkün mü? Günde kaç bardak su içmeli? Uzman isim uyardı: 8 bardağın altında içiyorsanız...

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Giriş: 31.10.2021 12:10
Ne kadar su içmeliyiz? Nasıl içmeliyiz? Su içmenin doğru zamanları var mı? Günde ne kadar su tüketilmeli? Vücudun susuz kaldığı nasıl anlaşılır? Güvenilir ve temiz su kaynakları neler? Yeterli su tüketiminin önemi ne? Su tüketiminin faydaları neler? Yetersiz su tüketiminin belirtileri neler? Su içerek nasıl kilo verilir? Uzman diyetisyen Selahattin Dönmez, Hayat Rehberi programında anlattı.
Dikkat! 8 bardağın altında içiyorsanız... DİKKAT! 8 BARDAĞIN ALTINDA İÇİYORSANIZ...
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