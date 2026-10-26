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Zincir marketlerde yeni dönem! Raflara yüzde 20 yerli üretici şartı geliyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Zincir marketlerde yeni dönem! Raflara yüzde 20 yerli üretici şartı geliyor

Yeni Hal Yasası ile zincir marketlere, sattıkları ürünlerin yüzde 20'sini yerli üreticilerden temin etme zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Düzenleme kapsamında, üretici birliklerinin hal kurmak istemesi durumunda ücretsiz arazi tahsisi ve çeşitli mali kolaylıklar sağlanması öngörülüyor. Yeni düzenlemeyle yerli üreticilerin desteklenmesi ve ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasında üretici birliklerinin rolünün artırılması hedefleniyor.

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