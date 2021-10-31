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Su içerek zayıflamak mümkün mü? Günde kaç bardak su içmeli? Uzman isim uyardı: 8 bardağın altında içiyorsanız...

Ne kadar su içmeliyiz? Nasıl içmeliyiz? Su içmenin doğru zamanları var mı? Günde ne kadar su tüketilmeli? Vücudun susuz kaldığı nasıl anlaşılır? Güvenilir ve temiz su kaynakları neler? Yeterli su tüketiminin önemi ne? Su tüketiminin faydaları neler? Yetersiz su tüketiminin belirtileri neler? Su içerek nasıl kilo verilir? Uzman diyetisyen Selahattin Dönmez, Hayat Rehberi programında anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 31.10.2021 11:55 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 12:11
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Su içerek zayıflamak mümkün mü? Günde kaç bardak su içmeli? Uzman isim uyardı: 8 bardağın altında içiyorsanız...

İşte o açıklamalardan satır başları;

Aslında basit gibi görünen ama hiç de vücudumuz için basit olmayan bir konu. Bu konu çok önemli. Su gerçekten vücut susuz kaldığında tedavi edebilen doğal bir ilaç ama biz bunu hiç anlamıyoruz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Su içerek zayıflamak mümkün mü? Günde kaç bardak su içmeli? Uzman isim uyardı: 8 bardağın altında içiyorsanız...

Gün içerisinde ne kadar su içtiğimizi bile saymıyoruz. Baş ağrısı, yorgunluk bunun dışında birçok hastalığın da örneğin kolesterolün bile yükselmesi vücudun susuz kalmasına bağlı olabiliyor.

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Su içerek zayıflamak mümkün mü? Günde kaç bardak su içmeli? Uzman isim uyardı: 8 bardağın altında içiyorsanız...

Günlük su ihtiyacımızı nelerle karşılayabiliriz? Üç tane temel ana kaynaktan karşılıyoruz. Bir tanesi doğanın bize sunduğu mucize içecek su. İkincisi içecekler üçüncüsü besin ve metabolizma yoluyla.

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Su içerek zayıflamak mümkün mü? Günde kaç bardak su içmeli? Uzman isim uyardı: 8 bardağın altında içiyorsanız...

Yiyeceklerle su aldığımız zaman bu bizim günlük sıvı ihtiyacımıza sadece destek oluyor su gereksinimimizi karşılamıyor.

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Su içerek zayıflamak mümkün mü? Günde kaç bardak su içmeli? Uzman isim uyardı: 8 bardağın altında içiyorsanız...

8 BARDAĞIN ALTINDA İÇİYORSANIZ...

Gerçekten bir baş ağrınız varsa iki gün ne kadar su içtiğinizi bir yere not edin. Eğer günde 8 bardağın altında içiyorsanız baş ağrınızın temel nedeni yetersiz sudur.