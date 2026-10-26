Okan Müderrisoğlu'ndan Türkiye'nin dış politikasına ilişkin değerlendirme: "Dünya yeniden kuruluyor"

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında dünya siyasetindeki gelişmeleri ve Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. İsrail'deki seçimlerde Netanyahu'nun siyasi geleceğine ve ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğine dikkat çeken Müderrisoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğini de ele aldı. Türk Devletleri Teşkilatı, Doğu Akdeniz, Libya ve bölgesel savunma iş birliklerinin önemini vurgulayan Müderrisoğlu, "Dünya yeniden kuruluyor. Yeniden kurulan dünyada Türkiye çok önemli bir pozisyon aldı" ifadelerini kullandı.