-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Okan Müderrisoğlu'ndan Türkiye'nin dış politikasına ilişkin değerlendirme: "Dünya yeniden kuruluyor"
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Okan Müderrisoğlu'ndan Türkiye'nin dış politikasına ilişkin değerlendirme: "Dünya yeniden kuruluyor"

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında dünya siyasetindeki gelişmeleri ve Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. İsrail'deki seçimlerde Netanyahu'nun siyasi geleceğine ve ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğine dikkat çeken Müderrisoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğini de ele aldı. Türk Devletleri Teşkilatı, Doğu Akdeniz, Libya ve bölgesel savunma iş birliklerinin önemini vurgulayan Müderrisoğlu, "Dünya yeniden kuruluyor. Yeniden kurulan dünyada Türkiye çok önemli bir pozisyon aldı" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da akşam trafiğine maç alarmı! İki kritik karşılaşma öncesi yoğunluk uyarısı
Sonraki Video
İstanbul'da akşam trafiğine maç alarmı! İki kritik karşılaşma öncesi yoğunluk uyarısı
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar