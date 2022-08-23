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Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi! Başıboş köpek tehlikesi nasıl son bulacak? Köpekleri kimler zehirliyor?

A Haber
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Giriş: 23.08.2022 12:44
Başıboş köpeklerin yerini gösteren internet uygulaması Havrita´nın köpek zehirlenmelerine neden olduğu iddia edildi. Bunun üzerine, siteye erişim engeli getirildi. Peki başıboş köpek tehlikesi nasıl son bulacak? Köpekleri kimler zehirliyor? Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı. Hayvan Hakları Merkezi Üyesi Avukat Fatma Özen Erdoğan, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Köpekleri kimler zehirliyor? KÖPEKLERİ KİMLER ZEHİRLİYOR?

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Köpekleri kimler zehirliyor?
Köpekleri kimler zehirliyor?
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