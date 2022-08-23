Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi! Başıboş köpek tehlikesi nasıl son bulacak? Köpekleri kimler zehirliyor?

Başıboş köpeklerin yerini gösteren internet uygulaması Havrita´nın köpek zehirlenmelerine neden olduğu iddia edildi. Bunun üzerine, siteye erişim engeli getirildi. Peki başıboş köpek tehlikesi nasıl son bulacak? Köpekleri kimler zehirliyor? Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı. Hayvan Hakları Merkezi Üyesi Avukat Fatma Özen Erdoğan, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN