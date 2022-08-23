Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi! Başıboş köpek tehlikesi nasıl son bulacak? Köpekleri kimler zehirliyor?
Başıboş köpeklerin yerini gösteren internet uygulaması Havrita´nın köpek zehirlenmelerine neden olduğu iddia edildi. Bunun üzerine, siteye erişim engeli getirildi. Peki başıboş köpek tehlikesi nasıl son bulacak? Köpekleri kimler zehirliyor? Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı. Hayvan Hakları Merkezi Üyesi Avukat Fatma Özen Erdoğan, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Havrita uygulaması özellikle de sosyal medyada köpeklerin zehirlendiği iddialarının ardından büyük tepki gösterildi sonrasında da uygulamanın kapatılmasına yönelik kampanyalar başlatıldı.
Ardından dün mahkeme kararıyla uygulamaya erişim kapatıldı. Konunun detayları neler? Başıboş köpek tehlikesi nasıl son bulacak? Avukat Özen Erdoğan, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Çok yerinde bir karar çünkü bu karar hem hayvanların sahipsiz olmadığını hem de toplumun sağlığı güvenliği açısından da bu uygulama sonucu yapılanların yanlış olduğunun teyidi oldu. Öncelikle buradan bu kararın çıkmasında mahkemeye emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum.
TEYİT EDİLMEYEN BİLGİLER
Uygulama sizin geçtiğiniz ya da bulunduğunuz herhangi bir sokakta başıboş olduğunu düşündüğünüz bir köpeği işaretliyorsunuz ve o köpekle ilgili bilgi giriyorsunuz işte ısırıyor ya da çok fazla havlıyor, saldırıyor gibi ancak bunlar doğruluğu teyit edilmeyen bilgiler.
BELEDİYELER YÜKÜMLÜ
Bir insan köpek düşmanı olduğu için de bunları yapabilir. Belki kendi halinde yaşayan bir köpek. Kaldı ki bu uygulamaya zaten ihtiyaç yok böyle bir durum varsa vatandaşlar belediyeler zaten bu hayvanı alıp kısırlaştırıp, aşılayıp, rehabilite etmek yükümlülüğündeler.
"ALGI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR"
Öyle bir algı yaratılıyor ki biz hayvanları savunan taraftakilerin insan sevmediği gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Oysa ki öyle değil. Ben dilsiz bir hayvanı dahi savunurken insanı savunmamam mümkün mü? Sadece şöyle bir pozitif ayrımcılık olması gerektiğini düşünüyorum bunlar bize emanet edilen canlar dolayısıyla kendi isteklerini anlatma biçimleri zaten havlamak. Her havlayan köpek saldırgan demek değildir. Kaldı ki havlıyorsa aslında sizin mahallenizi de koruyordur. Böyle uygulamalar nedeniyle ölümüne de neden olabiliriz.
"AYNI BÖLGEDE ÖLÜMLER OLDUĞUNU FARK ETTİK"
Belki birçok kullanıcı bunu iyi niyetle yaptı belediyenin alacağını düşünerek etiketledi bu uygulamada ancak bize gelen ihbarları biz değerlendirdiğimizde etiketlendikten birkaç gün sonra aynı bölgede ölümlerin olduğunu fark ettik. Bunun çözümü hayvanları öldürmek değil biz asla ve asla bir insanın dahi burnunun kanamamasını isteriz ancak bu ölüm olaylarına baktığımızda çoğu insana birebir saldırması nedeniyle değil dikkat ederseniz.
Öncelikle toplumu bilinçlendirmek gerekiyor hayvanla nasıl temasa geçilir havlıyorsa saldırma amaçlı mıdır yoksa gerçekten sizi tanımaya mı çalışıyordur.
Bütün belediyeler görevini gereği gibi yapsa zaten bu şekilde üremeyecekler ve çeteleşmeler olmayacak. Dolayısıyla üretimine dur demiyoruz ithaline ihracına dur demiyoruz sadece öldürerek çözmeyi planlıyoruz. Bu tür uygulamaların amacı nihai amacı katliam olduğu için özellikle bu cümleleri kuruyorum. Böyle çözülmez. İnsanlar da hayvanlar da refah içinde yaşasın.
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