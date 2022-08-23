23 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi! Başıboş köpek tehlikesi nasıl son bulacak? Köpekleri kimler zehirliyor?

Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi! Başıboş köpek tehlikesi nasıl son bulacak? Köpekleri kimler zehirliyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 23.08.2022 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
ABONE OL
Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi! Başıboş köpek tehlikesi nasıl son bulacak? Köpekleri kimler zehirliyor?

Başıboş köpeklerin yerini gösteren internet uygulaması Havrita´nın köpek zehirlenmelerine neden olduğu iddia edildi. Bunun üzerine, siteye erişim engeli getirildi. Peki başıboş köpek tehlikesi nasıl son bulacak? Köpekleri kimler zehirliyor? Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı. Hayvan Hakları Merkezi Üyesi Avukat Fatma Özen Erdoğan, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Havrita uygulaması özellikle de sosyal medyada köpeklerin zehirlendiği iddialarının ardından büyük tepki gösterildi sonrasında da uygulamanın kapatılmasına yönelik kampanyalar başlatıldı.

Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi! Başıboş köpek tehlikesi nasıl son bulacak? Köpekleri kimler zehirliyor?

Ardından dün mahkeme kararıyla uygulamaya erişim kapatıldı. Konunun detayları neler? Başıboş köpek tehlikesi nasıl son bulacak? Avukat Özen Erdoğan, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi! Başıboş köpek tehlikesi nasıl son bulacak? Köpekleri kimler zehirliyor?

Çok yerinde bir karar çünkü bu karar hem hayvanların sahipsiz olmadığını hem de toplumun sağlığı güvenliği açısından da bu uygulama sonucu yapılanların yanlış olduğunun teyidi oldu. Öncelikle buradan bu kararın çıkmasında mahkemeye emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum.

KÖPEKLERİ KİMLER ZEHİRLİYOR? / VİDEO

Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi! Başıboş köpek tehlikesi nasıl son bulacak? Köpekleri kimler zehirliyor?

TEYİT EDİLMEYEN BİLGİLER

Uygulama sizin geçtiğiniz ya da bulunduğunuz herhangi bir sokakta başıboş olduğunu düşündüğünüz bir köpeği işaretliyorsunuz ve o köpekle ilgili bilgi giriyorsunuz işte ısırıyor ya da çok fazla havlıyor, saldırıyor gibi ancak bunlar doğruluğu teyit edilmeyen bilgiler.

Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi! Başıboş köpek tehlikesi nasıl son bulacak? Köpekleri kimler zehirliyor?

BELEDİYELER YÜKÜMLÜ

Bir insan köpek düşmanı olduğu için de bunları yapabilir. Belki kendi halinde yaşayan bir köpek. Kaldı ki bu uygulamaya zaten ihtiyaç yok böyle bir durum varsa vatandaşlar belediyeler zaten bu hayvanı alıp kısırlaştırıp, aşılayıp, rehabilite etmek yükümlülüğündeler.

Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi! Başıboş köpek tehlikesi nasıl son bulacak? Köpekleri kimler zehirliyor?

"ALGI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR"

Öyle bir algı yaratılıyor ki biz hayvanları savunan taraftakilerin insan sevmediği gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Oysa ki öyle değil. Ben dilsiz bir hayvanı dahi savunurken insanı savunmamam mümkün mü? Sadece şöyle bir pozitif ayrımcılık olması gerektiğini düşünüyorum bunlar bize emanet edilen canlar dolayısıyla kendi isteklerini anlatma biçimleri zaten havlamak. Her havlayan köpek saldırgan demek değildir. Kaldı ki havlıyorsa aslında sizin mahallenizi de koruyordur. Böyle uygulamalar nedeniyle ölümüne de neden olabiliriz.

Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi! Başıboş köpek tehlikesi nasıl son bulacak? Köpekleri kimler zehirliyor?

"AYNI BÖLGEDE ÖLÜMLER OLDUĞUNU FARK ETTİK"

Belki birçok kullanıcı bunu iyi niyetle yaptı belediyenin alacağını düşünerek etiketledi bu uygulamada ancak bize gelen ihbarları biz değerlendirdiğimizde etiketlendikten birkaç gün sonra aynı bölgede ölümlerin olduğunu fark ettik. Bunun çözümü hayvanları öldürmek değil biz asla ve asla bir insanın dahi burnunun kanamamasını isteriz ancak bu ölüm olaylarına baktığımızda çoğu insana birebir saldırması nedeniyle değil dikkat ederseniz.

Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi! Başıboş köpek tehlikesi nasıl son bulacak? Köpekleri kimler zehirliyor?

Öncelikle toplumu bilinçlendirmek gerekiyor hayvanla nasıl temasa geçilir havlıyorsa saldırma amaçlı mıdır yoksa gerçekten sizi tanımaya mı çalışıyordur.

Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi! Başıboş köpek tehlikesi nasıl son bulacak? Köpekleri kimler zehirliyor?

Bütün belediyeler görevini gereği gibi yapsa zaten bu şekilde üremeyecekler ve çeteleşmeler olmayacak. Dolayısıyla üretimine dur demiyoruz ithaline ihracına dur demiyoruz sadece öldürerek çözmeyi planlıyoruz. Bu tür uygulamaların amacı nihai amacı katliam olduğu için özellikle bu cümleleri kuruyorum. Böyle çözülmez. İnsanlar da hayvanlar da refah içinde yaşasın.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi! Başıboş köpek tehlikesi nasıl son bulacak? Köpekleri kimler zehirliyor?

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA