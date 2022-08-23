Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi! Başıboş köpek tehlikesi nasıl son bulacak? Köpekleri kimler zehirliyor?

"ALGI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR"

Öyle bir algı yaratılıyor ki biz hayvanları savunan taraftakilerin insan sevmediği gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Oysa ki öyle değil. Ben dilsiz bir hayvanı dahi savunurken insanı savunmamam mümkün mü? Sadece şöyle bir pozitif ayrımcılık olması gerektiğini düşünüyorum bunlar bize emanet edilen canlar dolayısıyla kendi isteklerini anlatma biçimleri zaten havlamak. Her havlayan köpek saldırgan demek değildir. Kaldı ki havlıyorsa aslında sizin mahallenizi de koruyordur. Böyle uygulamalar nedeniyle ölümüne de neden olabiliriz.