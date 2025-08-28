28 Ağustos 2025, Perşembe
Havaya atılan kurşunlar hayatları karartıyor! Eğlence adı altında magandalık
Neşeyle başlayan bir düğün anlık bir ihmal yüzünden trajediye dönüşebiliyor. Doğu Karadeniz'de ise son bir haftada 2 kişi hayatını kaybetti. Peki yüzlerce kişinin ölümüne yol açan yorgun mermi tehlikesi ne? Hangi önlemler alınmalı? A Haber muhabiri Selman Kutlu konuğu olan adli tıp uzmanı ile konuşacak.