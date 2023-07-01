01 Temmuz 2023, Cumartesi
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Havalimanında kan donduran olay! Yürüyen banda kapıldı bacağı kesildi!
Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bulunan Don Mueang Havalimanında kan donduran bir olay yaşandı. Terminal binasında yürüyen bir kadın, bacağının dize kadar olan bölümünü yürüyen yola kaptırdı, 57 yaşındaki kadın, ayağı kesilerek kurtarılabildi.