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Havalimanında kan donduran olay! Yürüyen banda kapıldı bacağı kesildi!

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Giriş: 01.07.2023 12:02
Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bulunan Don Mueang Havalimanında kan donduran bir olay yaşandı. Terminal binasında yürüyen bir kadın, bacağının dize kadar olan bölümünü yürüyen yola kaptırdı, 57 yaşındaki kadın, ayağı kesilerek kurtarılabildi.
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