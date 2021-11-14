14 Kasım 2021, Pazar
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Hava durumu nasıl olacak? Uzman isim il il belirterek uyardı: Sis, sağanak yağış, buzlanma ve don olayı...
Son dakika hava durumu haberi... Yeni haftada hava nasıl olacak? Sisli hava yeni haftada devam edecek mi? Hangi illerde sağanak yağış var? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, A Haber canlı yayınında il il sayarak uyarılarda bulundu.