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Hava durumu nasıl olacak? Uzman isim il il belirterek uyardı: Sis, sağanak yağış, buzlanma ve don olayı...

A Haber
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Giriş: 14.11.2021 16:21
Son dakika hava durumu haberi... Yeni haftada hava nasıl olacak? Sisli hava yeni haftada devam edecek mi? Hangi illerde sağanak yağış var? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, A Haber canlı yayınında il il sayarak uyarılarda bulundu.
Uzman isim il il uyardı! Sis, sağanak, buzlanma... UZMAN İSİM İL İL UYARDI! SİS, SAĞANAK, BUZLANMA...

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Uzman isim il il uyardı! Sis, sağanak, buzlanma...
Uzman isim il il uyardı! Sis, sağanak, buzlanma...
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