28 Ocak 2021, Perşembe
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Hava bugün nasıl olacak? Kar yağışı var mı? Meteorolojiden flaş uyarı

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Giriş: 28.01.2021 08:47
Güncelleme:28.01.2021 09:06
Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 28 Ocak Perşembe hava durumu... İstanbul'un bazı bölgelerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oldu. Silivri, Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Sultangazi ve Arnavutköy'ün bazı bölgeleri ile Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Hava durumu tahminlerini duyuran Meteoroloji, bölge genelinin gün boyu çok bulutlu ve yağışlı geçeceğini duyurdu. Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde de perşembe günü yağışlar etkisini arttıracak.

Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 28 Ocak Perşembe hava durumu... İstanbul'un bazı bölgelerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oldu. Silivri, Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Sultangazi ve Arnavutköy'ün bazı bölgeleri ile Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Hava durumu tahminlerini duyuran Meteoroloji, bölge genelinin gün boyu çok bulutlu ve yağışlı geçeceğini duyurdu. Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde de perşembe günü ya��ışlar etkisini arttıracak.

Son dakika: Bugünkü hava durumu | Meteorolojiden flaş uyarı: Etkisi artacak SON DAKİKA: BUGÜNKÜ HAVA DURUMU | METEOROLOJİ'DEN FLAŞ UYARI: ETKİSİ ARTACAK
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