Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST gençliğine mesaj: "Türkiye'nin tam bağımsız geleceğisiniz"

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu'nun final gününde gençlere seslendi. Teknoloji üretmenin tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Bayraktar, teknolojinin ahlak, vicdan ve adaletle buluşturulması gerektiğini söyledi. Bayraktar, TEKNOFEST gençliğini özgüvenini yeniden ayağa kaldıran, imkânsız denileni başaran ve Türkiye'nin tam bağımsız geleceğini inşa edecek gençlik olarak tanımladı.