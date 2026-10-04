-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST gençliğine mesaj: "Türkiye'nin tam bağımsız geleceğisiniz"
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST gençliğine mesaj: "Türkiye'nin tam bağımsız geleceğisiniz"

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu'nun final gününde gençlere seslendi. Teknoloji üretmenin tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Bayraktar, teknolojinin ahlak, vicdan ve adaletle buluşturulması gerektiğini söyledi. Bayraktar, TEKNOFEST gençliğini özgüvenini yeniden ayağa kaldıran, imkânsız denileni başaran ve Türkiye'nin tam bağımsız geleceğini inşa edecek gençlik olarak tanımladı.

Önceki Video
Antalya'da 5 katlı binanın en üst katında yangın! Dubleks daire kullanılamaz hale geldi
Antalya'da 5 katlı binanın en üst katında yangın! Dubleks daire kullanılamaz hale geldi
Adana'da deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi kamerada
Sonraki Video
Adana'da deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi kamerada
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar