Son dakika: Bugünkü hava durumu | Meteoroloji'den flaş uyarı: Etkisi artacak

Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 28 Ocak Perşembe hava durumu... İstanbul'un bazı bölgelerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oldu. Silivri, Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Sultangazi ve Arnavutköy'ün bazı bölgeleri ile Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Hava durumu tahminlerini duyuran Meteoroloji, bölge genelinin gün boyu çok bulutlu ve yağışlı geçeceğini duyurdu. Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde de perşembe günü yağışlar etkisini arttıracak.

Giriş Tarihi: 28.01.2021 06:51 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 06:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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