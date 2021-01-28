28 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Bugünkü hava durumu | Meteoroloji'den flaş uyarı: Etkisi artacak

Son dakika: Bugünkü hava durumu | Meteoroloji'den flaş uyarı: Etkisi artacak

Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 28 Ocak Perşembe hava durumu... İstanbul'un bazı bölgelerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oldu. Silivri, Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Sultangazi ve Arnavutköy'ün bazı bölgeleri ile Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Hava durumu tahminlerini duyuran Meteoroloji, bölge genelinin gün boyu çok bulutlu ve yağışlı geçeceğini duyurdu. Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde de perşembe günü yağışlar etkisini arttıracak.

Giriş Tarihi: 28.01.2021 06:51 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 06:59
  • 1
  • 25
Son dakika: Bugünkü hava durumu | Meteoroloji'den flaş uyarı: Etkisi artacak

Günlük hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kar uyarısında bulundu. Yapılan tahminlere göre yağışların, İstanbul'un batı kesimleri ile akşam il genelinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 25
Son dakika: Bugünkü hava durumu | Meteoroloji'den flaş uyarı: Etkisi artacak

Gece saatlerinde başlayan yağmur kent genelinde etkili olurken, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülüyor. Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

  • 3
  • 25
Son dakika: Bugünkü hava durumu | Meteoroloji'den flaş uyarı: Etkisi artacak

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA
Çok bulutlu ve bölge genelinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

  • 4
  • 25
Son dakika: Bugünkü hava durumu | Meteoroloji'den flaş uyarı: Etkisi artacak

EDİRNE -3°C, 4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

İSTANBUL 0°C, 5°C
Çok bulutlu ve karlakarışık yağmurlu, batı ve yüksekleri ile zamanla il geneli kar yağışlı

  • 5
  • 25
Son dakika: Bugünkü hava durumu | Meteoroloji'den flaş uyarı: Etkisi artacak

KIRKLARELİ -5°C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

KOCAELİ 1°C, 5°C
Çok bulutlu yağmur ve karlakarışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı