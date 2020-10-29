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Hatice teyzenin bayrak isteği yerine getirildi! Duygulandıran anlar

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Giriş: 29.10.2020 14:39
Güncelleme:29.10.2020 14:41
Kocaeli'de yaşayan Hatice teyze yetkililerden, evinin önüne bayrak istedi. Hatice teyzenin o isteği yerine getirildi ve bir bayrak dikildi. Dualar eşliğinde bayrağı karşılayan ve dikilmesini izleyen Hatice teyze duygulandırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden bayrak talep eden 85 yaşındaki Hatice Fidan teyzenin isteğini yerine getirildi. Bahçesine montajı yapılıp, şanlı Türk bayrağını göndere çekildi.

İşte tüm Türkiye'yi duygulandıran o anlarda yaşananlar:

Hatice teyze: Bu eve şey istiyorum...

-Sıcak su mu?

Hatice teyze: Yok, yok.

-Doğalgaz mı?

Hatice teyze: Yani Müslüman için, Türkiye için. Neydi o?

- Bayrak mı?

Hatice teyze: Bayrak istiyorum.

- Senin bayrak isteyeceğin olsun teyze.

Hatice teyze: Güzel olsun bayrağım, savurtturacağım burada.

- Vallahi helal olsun sana.

Hatice teyze:Savurtturacağım.

TEK İSTEĞİ KALMIŞTI

Hatice teyzenin evi yapılmıştı, Tek bir isteği kalmıştı o da; AY YILDIZLI bayraktı... Böylesine güzel ve anlamlı bir ricaya nasıl sessiz kalınırdı? Bayrak isteği yerine getirildi ve "Allah-u Ekber Allah-u Ekber La İlahe İllallah Muhammedün Resulullah" duaları eşliğinde göndere çekildi.

"BENİ BU BAYRAĞIN ALTINDA ÖLDÜR YA RABBİ"

Hatice teyze çok mutlu olmuştu. Sözleri her şeye değdi: Sabah kalktığımda bunun dibindeyim. Çok, çok teşekkür ediyorum. Beni bu bayrağın altında öldür Ya Rabbi.

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