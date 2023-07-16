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Hatay’daki orman yangını nasıl çıktı? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber’de açıkladı

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Giriş: 16.07.2023 17:51
Hatay'ın Belen ilçesinde Müftüler ile Güzelyayla mahallelerinde etkili olan orman yangınına, aralarında askeri helikopterlerin de bulunduğu 21 helikopter, 9 söndürme uçağı, 59 arazöz ve 500 personel müdahale etti. Bazı evlerin yandığı bölgede ekipler, alevleri çembere almaya çalıştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, A Haber’de yangının muhtemel çıkış sebebini duyurdu. Yumaklı, “İlk belirlemelere göre, yangın bahçe temizliğinden çıktı” dedi. Yaklaşık 250 hektarlık alanın etkilendiğini bildiren Bakan Yumaklı, “Belen'de bu sabahtan itibaren 18 orman yangını çıktı” ifadelerine yer verdi. Ayrıca Mersin Gülnar’dan da bir yangın haberi geldiğini söyledi.

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