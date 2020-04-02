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02.04.2020

Hatay'daki kaza anı kameralara yansıdı! TIR uygulama noktasındaki araçlara çarptı: 5 ölü, 15 yaralı

Son dakika haberi... Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan TIR’ın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Kazanı anı amatör kameralara yansıdı.

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