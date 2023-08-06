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Hatay’da orman yangını çıktı

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Giriş: 06.08.2023 12:47
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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