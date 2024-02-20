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Hatay’da korkutan hortum! Ağaçları kökünden söktü

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.02.2024 09:37
Hatay'ın Altınözü ilçesinde kuvvetli yağışla birlikte etkili olan hortum, zeytin ağaçlarını yerinden söktü. Hortumun tarım arazilerinde etkisini hissettirdiği anlar vatandaşların cep telefonun kamerasıyla görüntülendi.
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