05 Haziran 2024, Çarşamba
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Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.37'de merkez üssü Samandağ olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin, 6,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.