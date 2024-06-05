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Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2024 11:15
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.37'de merkez üssü Samandağ olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin, 6,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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