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Hastanede görenleri hayrete düşüren manzara! Gören telefona sarıldı

İHA
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Giriş: 06.12.2020 08:40
Güncelleme:06.12.2020 08:49
Mısır'ın Gize kentindeki Oseem Hastanesi'ne giren deve görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, devenin hastanedeki hasta kabul birimine kadar ulaştığı, güvenlik görevlilerinin deveyi kontrol etmeye çalıştığı görüldü.

Mısır'ın Gize kentindeki Oseem Hastanesi'ne giren deve görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, devenin hastanedeki hasta kabul birimine kadar ulaştığı, güvenlik görevlilerinin deveyi kontrol etmeye çalıştığı görüldü.

Hastanede görenleri hayrete düşüren manzara! Gören telefona sarıldı HASTANEDE GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜREN MANZARA! GÖREN TELEFONA SARILDI
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