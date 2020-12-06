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Hastanede görenleri hayrete düşüren manzara! Gören telefona sarıldı
Mısır'ın Gize kentindeki Oseem Hastanesi'ne giren deve görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, devenin hastanedeki hasta kabul birimine kadar ulaştığı, güvenlik görevlilerinin deveyi kontrol etmeye çalıştığı görüldü.
Mısır'ın Gize kentindeki Oseem Hastanesi'ne giren deve görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, devenin hastanedeki hasta kabul birimine kadar ulaştığı, güvenlik görevlilerinin deveyi kontrol etmeye çalıştığı görüldü.