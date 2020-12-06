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06 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Hastanede görenleri hayrete düşüren manzara! Gören telefona sarıldı Hastanede görenleri hayrete düşüren manzara! Gören telefona sarıldı
Mısır'ın Gize kentindeki Oseem Hastanesi'ne giren deve görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, devenin hastanedeki hasta kabul birimine kadar ulaştığı, güvenlik görevlilerinin deveyi kontrol etmeye çalıştığı görüldü.
Giriş Tarihi: 06.12.2020 08:46 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 08:55
Mısır'ın Gize kentinde bir deve, Oseem Hastanesi'ne girdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, devenin hastanedeki hasta kabul birimine kadar ulaştığı, güvenlik görevlilerinin deveyi kontrol etmeye çalıştığı görüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Görenleri şaşkına çeviren deve hastaneden çıkarılmaya çalışılırken, Hastane Müdürlüğü sosyal medyada gelen tepkilerin ardından olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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