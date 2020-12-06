06 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hastanede görenleri hayrete düşüren manzara! Gören telefona sarıldı

Hastanede görenleri hayrete düşüren manzara! Gören telefona sarıldı

Mısır'ın Gize kentindeki Oseem Hastanesi'ne giren deve görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, devenin hastanedeki hasta kabul birimine kadar ulaştığı, güvenlik görevlilerinin deveyi kontrol etmeye çalıştığı görüldü.

İHA
Giriş Tarihi: 06.12.2020 08:46 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 08:55
  • 1
  • 106
Hastanede görenleri hayrete düşüren manzara! Gören telefona sarıldı

Mısır'ın Gize kentinde bir deve, Oseem Hastanesi'ne girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 106
Hastanede görenleri hayrete düşüren manzara! Gören telefona sarıldı

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, devenin hastanedeki hasta kabul birimine kadar ulaştığı, güvenlik görevlilerinin deveyi kontrol etmeye çalıştığı görüldü.

  • 3
  • 106
Hastanede görenleri hayrete düşüren manzara! Gören telefona sarıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görenleri şaşkına çeviren deve hastaneden çıkarılmaya çalışılırken, Hastane Müdürlüğü sosyal medyada gelen tepkilerin ardından olaya ilişkin soruşturma başlattı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 4
  • 106
Hastanede görenleri hayrete düşüren manzara! Gören telefona sarıldı

DÜNYA BU GÖRÜNTÜLERİ KONUŞUYOR

Metroya tabutla binen gençlerin görüntüleri sosyal medyada olay yarattı.

  • 5
  • 106
Hastanede görenleri hayrete düşüren manzara! Gören telefona sarıldı

Rusya'da iki genç adam, Novokosino'daki istasyonda metroya binerken görüntülendiler. Ancak yanlarında bir de tabut bulunuyordu.