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Hasta ve yakınları güneş altında çile çekiyor

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Giriş: 29.07.2023 17:10
Adana Büyükşehir Belediyesi, görev alanı olmasına rağmen şehir hastanesinin bulunduğu yere otobüs durağı yapmadı. Kavurucu güneş altında, oturacak yer dahi bulamadan saatlerce otobüs bekleyen vatandaş duruma tepkili.
Hasta ve yakınları güneş altında çile çekiyor
Hasta ve yakınları güneş altında çile çekiyor
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