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Haraç çetesinin Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı

Haraç çetesinin Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.03.2025 10:39
Güncelleme:06.03.2025 10:40
Tekel bayiinin kurşunlanmasının ardından başlatılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Polis, baskın yapılan evde bulduğu telefonda saldırı anının şüpheliler tarafından çekilen görüntülerine ulaştı. Aynı telefonda saldırının planlandığı Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda olayda kullandıkları değerlendirilen 3 tabanca bulundu. 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haraç çetesinin Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı
Haraç çetesinin Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı
Haraç çetesinin Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı
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