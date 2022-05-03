Hapşırık tutmak ölüme kadar götürüyor

Özellikle pandemi döneminde insanlar toplum için hapşırmaktan korkar hale geldi. Peki hapşırmayı önlemek tehlikeli mi değil mi? Hapşırığı tutmaya çalışanlar büyük bir riskle karşı karşıya. Uzmanlar hapşırığı tutmanın ölümcül sonuçları olabileceğine dikkat çekiyor.

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