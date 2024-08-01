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Haniye’ye düzenlenen suikast yürüyüşle protesto edildi

Haniye’ye düzenlenen suikast yürüyüşle protesto edildi

İHA
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Giriş: 01.08.2024 13:10
Güncelleme:01.08.2024 13:11
Uğradığı suikast sonucu şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye için İstanbul’da gıyabi cenaze namazı kılındı. Fatih Camii’nde kılınan namazın ardından yürüyüş yapıldı.
Haniye’ye düzenlenen suikast yürüyüşle protesto edildi
Haniye’ye düzenlenen suikast yürüyüşle protesto edildi
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