Hangi bakanlık kaç personel alacak? 2024'te kamuya kaç personel alınacak? Başvuru şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel, Tarım Bakanlığı 5 bin 500 personel ve Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı yapacak. Başvuru şartları neler? A Haber muhabiri Merve Pekmez detayları aktardı.

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