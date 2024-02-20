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Hangi bakanlık kaç personel alacak? 2024'te kamuya kaç personel alınacak? Başvuru şartları neler?

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.02.2024 11:35
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel, Tarım Bakanlığı 5 bin 500 personel ve Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı yapacak. Başvuru şartları neler? A Haber muhabiri Merve Pekmez detayları aktardı.
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Hangi bakanlık kaç personel alacak?
Hangi bakanlık kaç personel alacak?
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