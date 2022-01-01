Halk otobüsü karşı şeride geçip otomobilin üzerine devrildi | Ankara'da korkunç kaza

Ankara'da İstanbul yolu Batıkent girişinde, karşı şeride geçip bir aracın üzerine devrilen EGO otobüsüne kendi şeridinde giden araçlar çarptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Son dakika gelişmesinin ayıntıları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...

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