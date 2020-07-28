İstanbul’un altın boynuzu Haliç’te yaşanan kirlilik geçmiş haftalara damgasını vurmuştu. Peki Haliç’teki kirlilik ne durumda? Pis görüntü devam ediyor mu? A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer son gelişmeleri canlı yayından aktarırken “Denizdeki kirlilik devam ediyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul'un altın boynuzu Haliç'te yaşanan kirlilik geçmiş haftalara damgasını vurmuştu. Peki Haliç'teki kirlilik ne durumda? Pis görüntü devam ediyor mu? A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer son gelişmeleri canlı yayından aktarırken "Denizdeki kirlilik devam ediyor" ifadelerini kullandı.