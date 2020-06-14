Haliç pislik içinde! Eyüp sahilinde çekilen görüntüler yürekleri burktu!

CHP'li İBB Haliç'i çöplüğe döndürdü. Bir vatandaşın Eyüp Sahili'nde kameraya aldığı görüntülerde, Haliç'in yüzeyinde envai çeşit pisliğin olduğu gözlerden kaçmadı. Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li Murat Ongun, Haliç'le ilgili acziyetlerini adeta gözler önüne sererek Haliç'in çöplüğe dönmesinden AK Parti'yi sorumlu tutarak yalan ve iftiraya başvurmuştu.

20 YILDIR ARALIKSIZ TEMİZLENİYORDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde "Haliç Çevre Koruma Projesi"ni başlatmıştı. 2016 yılında açıklanan raporda, Haliç'in 20 yıldır aralıksız temizlendiği belirtilmişti.

Kokudan durulmayan Haliç çevresinde sonra yıllarda 5 yıldızlı otellerin, üniversitelerin, siyasi parti il başkanlıklarının ve sivil toplum kuruluşlarının genel merkez binaları yapılmaya başladı.

CHP ise bir kez daha tüm gerçekleri görmezden gelerek yalan siyasete başvurdu.