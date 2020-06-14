Haliç pislik içinde! Eyüp sahilinde çekilen görüntüler yürekleri burktu!
CHP'li İBB'nin Haliç yalanı bir kez daha elinde patladı. Eyüp Sahili'nde çekilen görüntüler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu adeta ele verdi. "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla İstanbul'u yönetmeye başlayan İmamoğlu vaatlerinin hiçbirini gerçekleştiremediği gibi AK Parti döneminde tertemiz bir görünüme kavuşan Haliç'in rengi değişti. Maviden kahverengiye dönen sudan kötü kokular yükseldi. Görüntülerde Haliç'in yüzeyinde her türlü pisliğin olduğu görülüyor.
CHP'li İBB Haliç'i çöplüğe döndürdü. Bir vatandaşın Eyüp Sahili'nde kameraya aldığı görüntülerde, Haliç'in yüzeyinde envai çeşit pisliğin olduğu gözlerden kaçmadı. Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li Murat Ongun, Haliç'le ilgili acziyetlerini adeta gözler önüne sererek Haliç'in çöplüğe dönmesinden AK Parti'yi sorumlu tutarak yalan ve iftiraya başvurmuştu.
20 YILDIR ARALIKSIZ TEMİZLENİYORDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde "Haliç Çevre Koruma Projesi"ni başlatmıştı. 2016 yılında açıklanan raporda, Haliç'in 20 yıldır aralıksız temizlendiği belirtilmişti.
Kokudan durulmayan Haliç çevresinde sonra yıllarda 5 yıldızlı otellerin, üniversitelerin, siyasi parti il başkanlıklarının ve sivil toplum kuruluşlarının genel merkez binaları yapılmaya başladı.
CHP ise bir kez daha tüm gerçekleri görmezden gelerek yalan siyasete başvurdu.
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