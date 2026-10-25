HAVELSAN'dan savunmada teknoloji gövde gösterisi! Yerli yazılımda hedef zirve

Türkiye'nin savunma sanayisinde yerli ve millî teknoloji hamlesi hız kesmeden sürerken HAVELSAN, komuta kontrol sistemlerinden yapay zekâya, otonom araçlardan simülasyon teknolojilerine kadar kritik alanlarda geliştirdiği projelerle dikkat çekiyor. HAVELSAN Kampüsü'nde A Haber'e konuşan Genel Müdür Dr. Mehmet Akif Nacar, Türk mühendislerinin geliştirdiği teknolojilerin savunma sanayisindeki stratejik önemine dikkat çekerek, "Geleceği bu teknolojilerin kesişiminde görüyoruz" dedi.