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CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Haliç yalanı ortaya çıktı

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Giriş: 02.07.2020 22:53
Güncelleme:02.07.2020 22:53
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu Haliç hakkında paylaşımı yalan çıktı. AK Parti Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, paylaştığı video ile Haliç hakkındaki yalan propagandanın gerçeklerini ortaya çıkarttı.

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Haliç'in yelkenli ve fotoshoplu fotoğraflarını paylaşıp "Bugün Haliç'in maviliğine yelkenliler eşlik etti" diye yazmasına sosyal medyadan cevap verdi.

"Haliç fotoğrafları gerçeği yansıtmıyor" diyen AK Parti Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız hesabından şunları kaydetti:

HALİÇ FOTOĞRAFI GERÇEĞİ YANSITMIYOR!

"Sayın @ekrem_imamoglu, Yelkenlerle süsleyerek yayınladığınız temiz Haliç fotoğrafları keşke gerçeği yansıtsaydı, Haliç'te oturan biri olarak en çok ben sevinirdim. Ekibiniz Fazilet Durağı haberlerinde olduğu gibi sizi kandırıyor olabilir."

"HALİÇ HER GEÇEN GÜN ÇAMURLA DOLDU"

CHP'li İmamoğlu'nun yalanını ortaya çıkartan Yıldız, yaptığı diğer paylaşımda ise "Bu görüntüler de bugün çekildi. @ekrem_imamoglu! Pandemi sürecinde doğa kendini yenilerken Haliç her geçen gün çamurla doldu. Etrafa yayılan kokuyu tarif bile edemem. Lütfen Haliç'i kaybetmeyelim, gerçeğe gözümüzü kapatmayalım. Milletimiz adına takipçisi olmaya devam edeceğim." ifadelerine yer verdi.

DAMLA KAYA / SABAH

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