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İstanbul'un doğal güzelliği tehdit altında! Haliç siyaha büründü... | VİDEO

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Giriş: 04.07.2020 09:35
Güncelleme:04.07.2020 09:46
İstanbul'un simgelerinden 'Altın Boynuz' olarak adlandırılan Haliç, 90'lara geri döndü. Kötü koku ve atıklardan yanına yaklaşılmayan Haliç'in sahillerinden çekilen görüntülerde, adeta siyaha büründüğü gözüküyor. A Haber ekibinden Muhabir Mehmet Nilüfer, Haliç'in son halini böyle görüntüledi...
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