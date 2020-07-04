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İstanbul'un doğal güzelliği tehdit altında! Haliç siyaha büründü... | VİDEO
İstanbul'un simgelerinden 'Altın Boynuz' olarak adlandırılan Haliç, 90'lara geri döndü. Kötü koku ve atıklardan yanına yaklaşılmayan Haliç'in sahillerinden çekilen görüntülerde, adeta siyaha büründüğü gözüküyor. A Haber ekibinden Muhabir Mehmet Nilüfer, Haliç'in son halini böyle görüntüledi...