Avrupa'nın sahte refah maskesi düştü! A Haber’de çarpıcı analiz: "Zenginlikleri hırsızlıktan geliyor"

Pandemiyle ağır darbe alan, Ukrayna-Rusya Savaşı'yla enerji krizine sürüklenen Avrupa, şimdi de Orta Doğu'daki gerilimin ekonomik sonuçlarıyla karşı karşıya. Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve Babülmendep hattındaki gelişmeler Avrupa'nın enerji güvenliğini tehdit ederken, Gazeteci Dr. Murat Özer, Batı'nın yıllardır Türkiye'ye yönelttiği demokrasi ve insan hakları eleştirilerini sert sözlerle hedef aldı. Fransa ve İtalya'daki protestolara yönelik müdahaleleri, gözaltı ve tutuklamaları gündeme getiren Özer, Avrupa'nın demokrasi, düşünce ve ifade özgürlüğü konusundaki söylemleriyle uygulamaları arasında büyük bir çelişki bulunduğunu savundu.