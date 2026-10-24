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İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda LGBT provokasyonu! Avukatlar tekme tokat kavga etti
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda LGBT provokasyonu! Avukatlar tekme tokat kavga etti

İstanbul Barosu'nun Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 128. Olağan Genel Kurulu'nda skandal görüntüler yaşandı. Bağımsız Avukatlar Grubu'nun adayı Avukat Arife Gökkaya Dinç’in konuşmasının ardından salonda açılan LGBT bayrağı tansiyonu bir anda tırmandırdı. Sloganların ve ideolojik gerilimin ardından avukatlar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü, arbede nedeniyle genel kurula ara verilmek zorunda kalındı.

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