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Halatı kopan iskelede işçi asılı kaldı! İşçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Halatı kopan iskelede işçi asılı kaldı! İşçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.08.2024 21:45
Mersin’in Mezitli ilçesine bağlı Davultepe Mahallesi İstiklal Mahallesi'nde 7 katlı binada çalışan Ömer Kapar'ın bulunduğu iskelenin halatı henüz belirlenemeyen nedenle koptu. İskele yan dönünce üzerinde bulunan inşaat işçisi, güvenlik için bağladığı ipte asılı kaldı. Korku dolu anların yaşandığı kazanın ardından itfaiye ekiplerine haber verildi.
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