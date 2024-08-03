03 Ağustos 2024, Cumartesi
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Halatı kopan iskelede işçi asılı kaldı! İşçiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Mersin’in Mezitli ilçesine bağlı Davultepe Mahallesi İstiklal Mahallesi'nde 7 katlı binada çalışan Ömer Kapar'ın bulunduğu iskelenin halatı henüz belirlenemeyen nedenle koptu. İskele yan dönünce üzerinde bulunan inşaat işçisi, güvenlik için bağladığı ipte asılı kaldı. Korku dolu anların yaşandığı kazanın ardından itfaiye ekiplerine haber verildi.