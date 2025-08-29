29 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Hal yasası TBMM'ye geliyor! Marketlerde yeni dönem
Hal yasası TBMM’ye geliyor! Marketlerde yeni dönem

Hal yasası TBMM'ye geliyor! Marketlerde yeni dönem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2025 09:14
Üreticiyi desteklemek, tarladan sofraya gelen ürünün fiyatının üç beş kat artmasını önlemek için hal yasası üzerinde çalışmalar tamamlandı. Yeni yasama yılı ile Meclis gündemine gelecek hal yasasıyla birlikte marketler sebze meyvenin bir kısmını doğrudan üreticiden alacak. Rekabeti bozanlara cezalar artacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hal yasası TBMM’ye geliyor! Marketlerde yeni dönem
Suriyeli Halit Türkiye’den yardım istedi!
Suriyeli Halit Türkiye'den yardım istedi!
Ömrünü hasta çocuklarına adadı!
Ömrünü hasta çocuklarına adadı!
Hakan Çakır cinayetinde yeni gelişme!
Hakan Çakır cinayetinde yeni gelişme!
Hal yasası TBMM’ye geliyor!
Hal yasası TBMM'ye geliyor!
Ev alayım derken dolandırılıyordu!
Ev alayım derken dolandırılıyordu!
Kuyudaki sır cesedin gizemi çözüldü!
Kuyudaki sır cesedin gizemi çözüldü!
Tuncay Meriç’in katili yakalandı!
Tuncay Meriç'in katili yakalandı!
Feci kazadan yoldan geçen çocuk yaralandı
Feci kazadan yoldan geçen çocuk yaralandı
İstanbul’da kuyuda dehşet!
İstanbul'da kuyuda dehşet!
Bacağı mazgala sıkışan çocuk kurtarıldı
Bacağı mazgala sıkışan çocuk kurtarıldı
Patlama sonrası evin çatısı alevlere teslim oldu
Patlama sonrası evin çatısı alevlere teslim oldu
Tarım aracıyla yola çıkan sürücü can verdi
Tarım aracıyla yola çıkan sürücü can verdi
Daha Fazla Video Göster