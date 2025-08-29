Hal yasası TBMM’ye geliyor! Marketlerde yeni dönem

Üreticiyi desteklemek, tarladan sofraya gelen ürünün fiyatının üç beş kat artmasını önlemek için hal yasası üzerinde çalışmalar tamamlandı. Yeni yasama yılı ile Meclis gündemine gelecek hal yasasıyla birlikte marketler sebze meyvenin bir kısmını doğrudan üreticiden alacak. Rekabeti bozanlara cezalar artacak.

