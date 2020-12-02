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Hakeme linç girişimi kamerada! Böyle uçan tekme attı

DHA
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Giriş: 02.12.2020 14:30
Güncelleme:02.12.2020 14:41
Özbekistan'da Neftchi Fergana ve Turon Yaypan arasında oynanan bölgesel futbol maçında verilen yanlış karar sonrası Neftchi Fergana futbolcusu hakeme linç girişiminde bulundu. Hakeme uçan tekme attığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Özbekistan'da Neftchi Fergana ve Turon Yaypan arasında oynanan bölgesel futbol maçında verilen yanlış karar sonrası Neftchi Fergana futbolcusu hakeme linç girişiminde bulundu. Hakeme uçan tekme attığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Futbol maçında hakeme linç girişimi! Böyle uçan tekme attı FUTBOL MAÇINDA HAKEME LİNÇ GİRİŞİMİ! BÖYLE UÇAN TEKME ATTI

Hakeme uçan tekme
Hakeme uçan tekme
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