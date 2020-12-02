- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Hakeme linç girişimi kamerada! Böyle uçan tekme attı
Özbekistan'da Neftchi Fergana ve Turon Yaypan arasında oynanan bölgesel futbol maçında verilen yanlış karar sonrası Neftchi Fergana futbolcusu hakeme linç girişiminde bulundu. Hakeme uçan tekme attığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Özbekistan'da Neftchi Fergana ve Turon Yaypan arasında oynanan bölgesel futbol maçında verilen yanlış karar sonrası Neftchi Fergana futbolcusu hakeme linç girişiminde bulundu. Hakeme uçan tekme attığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.