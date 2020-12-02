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Futbol maçında hakeme linç girişimi! Böyle uçan tekme attı

Özbekistan'da Neftchi Fergana ve Turon Yaypan arasında oynanan bölgesel futbol maçında verilen yanlış karar sonrası Neftchi Fergana futbolcusu hakeme linç girişiminde bulundu. Hakeme uçan tekme attığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 02.12.2020 14:35 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 14:43
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Futbol maçında hakeme linç girişimi! Böyle uçan tekme attı

Özbekistan Pro Ligi'ndeki Neftchi Fergana ve Turon Yaypan takımları arasında oynanan bölgesel maçta verilen yanlış karar, sahada arbedeye yol açtı.

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Futbol maçında hakeme linç girişimi! Böyle uçan tekme attı

Neftchi Fergana takımı oyuncusu, yanlış kararın ardından Shavkat Nasibullayev adlı hakeme uçan tekme atarak saldırdı.

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Futbol maçında hakeme linç girişimi! Böyle uçan tekme attı

Olayın ardında sahaya inen taraftarlar hakemi linç girişiminde bulundu.

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Futbol maçında hakeme linç girişimi! Böyle uçan tekme attı

CANINI ZOR KURTARDI

Polisin yardımı ile soyunma odasına kaçan hakem canını zor kurtardı.

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Futbol maçında hakeme linç girişimi! Böyle uçan tekme attı

Sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı karşılaşmada meydana gelen hakeme linç girişimi olayı kameralara yansıdı.