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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Futbol maçında hakeme linç girişimi! Böyle uçan tekme attı Futbol maçında hakeme linç girişimi! Böyle uçan tekme attı Özbekistan'da Neftchi Fergana ve Turon Yaypan arasında oynanan bölgesel futbol maçında verilen yanlış karar sonrası Neftchi Fergana futbolcusu hakeme linç girişiminde bulundu. Hakeme uçan tekme attığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Giriş Tarihi: 02.12.2020 14:35 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 14:43
Özbekistan Pro Ligi'ndeki Neftchi Fergana ve Turon Yaypan takımları arasında oynanan bölgesel maçta verilen yanlış karar, sahada arbedeye yol açtı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Neftchi Fergana takımı oyuncusu, yanlış kararın ardından Shavkat Nasibullayev adlı hakeme uçan tekme atarak saldırdı.
Olayın ardında sahaya inen taraftarlar hakemi linç girişiminde bulundu.
CANINI ZOR KURTARDI
Polisin yardımı ile soyunma odasına kaçan hakem canını zor kurtardı.
Sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı karşılaşmada meydana gelen hakeme linç girişimi olayı kameralara yansıdı.