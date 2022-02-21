Haftalık vaka yoğunluğu haritası! En yoğun iller...

Sağlık Bakanlığı 5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu hariatsını açıkladı. Bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun oldu. 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN