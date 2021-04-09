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Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Canlı yayında açıkladı

A Haber
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Giriş: 09.04.2021 15:42
Güncelleme:09.04.2021 15:45
9 Nisan akşam saat 21'den 12 Nisan sabah saat 05'e kadar yeni tip koronavirüs salgını kapsamında tedbir amaçlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki hangi illerde sokağa çıkmak yasak? Bakkal, kasap, kuruyemişçi, manav ve restoranlar ne saat kaça kadar açık olacak? İşte yanıtı...

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Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?
Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?
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